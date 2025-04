Danni e rogo. Vandalismi in stazione

OLEVANO LOMELLINA (Pavia)Atti vandalici, con anche incendio doloso, ai danni della sala d’aspetto della stazione ferroviaria di Olevano Lomellina. Vandali al momento ancora ignoti, verso le 21 di martedì, si sono resi protagonisti di un danneggiamento che pare fine a se stesso: hanno divelto le porte e finestre, rompendo i vetri, e dato fuoco a un tavolo spostato all’esterno sotto la pensilina per le biciclette, preso dall’interno della stessa sala d’attesa, che è affidata in comodato d’uso gratuito al Comune. Per domare il rogo sono stati chiamati i vigili del fuoco, che hanno scongiurato che le fiamme si estendessero al resto della struttura.

L’episodio è stato denunciato ai carabinieri, intervenuti con una pattuglia della Stazione di Zeme Lomellina. "Informiamo la cittadinanza – le parole del sindaco di Olevano Lomellina, Luca Mondin – degli incresciosi fatti di vandalismo accaduti la scorsa notte ai danni della stazione ferroviaria. Ignoti si sono accaniti sugli infissi della sala d’attesa rendendola praticamente inagibile. Gli arredi in legno sono stati poi trasportati nell’antistante piazzale per alimentare il rogo appiccato sotto la pensilina nel deposito delle biciclette. Danni ingenti anche alle attrezzature di proprietà delle Ferrovie dello Stato". Il vicesindaco Andrea Bertaggia e l’assessore Stefano Pallavicini, allertati da cittadini, sono accorsi sul posto e hanno messo in fuga alcuni degli autori dei vandalismi. "Sono in corso le indagini delle forze dell’ordine per identificare i colpevoli – conclude il sindaco Mondin – grazie anche al supporto delle immagini delle telecamere di videosorveglianza del Comune".

Stefano Zanette