Danielle Madam campionessa di getto del peso cresciuta a Cambiagio: “Devo tutto a questa struttura”

«Se sono diventata la donna che sono oggi, lo devo a questa struttura, alle educatrici e alle persone". Danielle Madam, 5 volte vincitrice dei campionati italiani giovanili nel getto del peso, che nel 2021 ha condotto il programma Notti europee, ha ricordato così quanto sia stata importante Casa Cambiagio per lei. Lo ha fatto in occasione del primo evento organizzato per far conoscere la struttura che accoglie bambine e giovani donne in difficoltà, per offrire loro aiuto, assistenza e formazione. "Per me è molto bello vedere la casa Benedetta Cambiagio aperta alle persone – ha aggiunto l’atleta –. È una realtà importante e, per fortuna, è il posto in cui sono cresciuta e dove ho vissuto dal 2009 al 2021".

Casa Cambiagio onlus si ispira al carisma di santa Benedetta Cambiagio, che nel 1826 ha iniziato la sua opera a favore di bambine e ragazze. "È stata una donna controcorrente e rivoluzionaria" ha sottolineato la docente universitaria e membro del consiglio di amministrazione della Casa, Maria Assunta Zanetti. "Voleva garantire loro l’accesso all’istruzione e la possibilità di un futuro migliore – ha spiegato Paolo Bresciani, presidente della onlus –. E l’idea avuta da questa giovane donna nel 1800 è oggi più attuale che mai. Casa Cambiagio non ha mai smesso di accogliere giovani in difficoltà, neanche durante la pandemia. Ma vogliamo anche coinvolgere la città, perché la Casa ha bisogno dell’aiuto di tutti".

La struttura di via San Giovanni in Borgo è la più antica di Pavia in grado di accogliere 38 ospiti e conta 14 educatrici laiche e 6 suore Benedettine della Provvidenza. Ogni alloggio è raggiunto dall’ascensore e si compone di cucina, soggiorno, camere singole o a due posti, due o più servizi igienici. Gli alloggi hanno un nome che li differenzia a seconda delle ospiti per le quali sono stati pensati: Gabbiane e Frassinello sono dedicati alle giovani tra i 10 e 17 anni, Fiordaliso e Genziane a maggiorenni che non hanno trovato una collocazione familiare o lavorativa. "A Pavia ci sono due case vicine in centro – ha concluso il rettore del collegio Borromeo, Alberto Lolli –: la casa della sapienza, il Borromeo, e la casa della carità, Casa Cambiagio. Due tesori nascosti da valorizzare".