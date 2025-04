Dallo spacciatore come all’iper. Hashish e cocaina, arrestato

VOGHERA (Pavia)Più di cinque chili di hashish e quasi due etti e mezzo di cocaina. È la droga sequestrata dai carabinieri di Voghera, tolta dal mercato dello spaccio nella notte tra venerdì e ieri. L’esito del controllo casuale di un’auto, fermata in Strada Valle perché stava sfrecciando a velocità troppo elevata. Ma il nervosismo del passeggero ha insospettito i militari del Radiomobile, che hanno approfondito e scoperto il motivo dell’atteggiamento. L’infrazione stradale è così passata in secondo piano e sono scattate le perquisizioni personale e dell’auto. Il sessantaduenne vogherese è stato trovato in possesso di un paio di dosi di cocaina, che avrebbero potuto essere considerate per uso personale, se non fossero state scoperte insieme a una cifra in contanti di 1.700 euro, che l’uomo non è stato in grado di giustificare in modo convincente.

Con il sospetto che i soldi fossero il guadagno di un’attività di spaccio, è scattata la perquisizione dell’abitazione del sospettato, in via Massimo d’Azeglio a Voghera, per verificare se ci fosse altra droga. E i dubbi sono stati confermati da un notevole quantitativo di droga trovata ben nascosta in cucina, come riferito dai carabinieri che hanno arrestato il sessantaduenne, poi portato in carcere a Pavia a disposizione dell’autorità giudiziaria. La droga era in parte già porzionata in dosi per la vendita, custodita insieme a materiale per il confezionamento come gli immancabili bilancini di precisione, il tutto sequestrato per completare gli elementi probatori raccolti dai carabinieri ipotizzando la finalità di spaccio della detenzione degli stupefacenti. Con una diversificazione del prodotto, sempre più frequente nel mondo dello spaccio per soddisfare le differenti richieste dei clienti: sia hashish, per un totale sequestrato di 5 chili e 15 grammi, sia cocaina, più costosa e detenuta in quantità inferiore, per un peso di 248 grammi.

Nell’arco di una decina di giorni, è il secondo sequestro dei carabinieri di Voghera di un rilevante quantitativo di droga: mercoledì 2 aprile era infatti stato reso noto dalla medesima Compagna dell’Arma l’arresto di un ventitreenne di Retorbido, trovato con circa sei chili di hashish nascosto in finte stecche di cioccolato.