Da aprile cambiano gli orari del mercato ambulante. Lo stop alle vendite viene anticipato di trenta minuti

Novità in arrivo, a partire dal 1° aprile, per il mercato settimanale del sabato a Vigevano. La chiusura sarà infatti anticipata di 30 minuti rispetto all’orario attuale. I nuovi orari sono dalle 7.30 alle 15 fino al 30 settembre e dalle 8-15 dal 1° ottobre al 31 marzo. Modifiche anche per il mercato del mercoledì, che si svolgerà dalle 7.30 alle 14 fino al 30 settembre e dalle 8 alle 14 da inizio ottobre a fine marzo con operazioni si sgombero autorizzate a partire dalle 13. Il sabato gli ambulanti potranno iniziare a lasciare l’area dalle 14. Fissare un limite è stato necessario per evitare uscire troppo anticipate, che provacano movimenti di mezzi quando al mercato ci sono ancora clienti. Entro un’ora, in entrambi i giorni, l’area mercatale dovrà essere lasciata libera per consentire le operazioni di pulizia. Proprio la riduzione di questi costi è alla base della scelta di rimodulare gli orari.