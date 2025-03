Cultura, inclusione e socializzazione nell’ex orfanotrofio Riberia

Trasformare un’area degradata nel cuore del centro storico in un agglomerato per cultura, socializzazione e inclusione. Nasce così il progetto sull’ex-orfanotrofio Riberia, con cui il Comune ha partecipato al bando degli Emblematici Maggiori della Fondazione Cariplo. Riqualificare la struttura significherebbe al tempo stesso rilanciare il quartiere che lo ospita. Il nuovo palazzo Riberia sarà destinato a persone con disabilità, minori fragili, anziani e giovani in condizioni di svantaggio sociale. E si tratterebbe di un significativo intervento di rigenerazione urbana, uno dei cardini del programma della maggioranza che attualmente governa la città. In concreto si procederebbe alla messa in sicurezza dell’immobile, al suo restauro e risanamento, a un intervento conservativo delle facciate e alla completa ristrutturazione del piano terra dove sarà collocato il Servizio di formazione all’autonomia e il Centro diurno per i minori disabili oltre alla realizzazione di alcune case-alloggio al primo piano. Altri 12 a canone agevolato tra il primo e il secondo piano.

Umberto Zanichelli