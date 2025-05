Blocco operatorio principale del nosocomio. Slitta ancora la riapertura dopo il restyling

Un altro slittamento in avanti per la riapertura del blocco operatorio principale dell’ospedale di Vigevano. L’intervento, avviato nel pieno della scorsa estate, avrebbe dovuto essere ultimato entro fine 2024. Invece al momento dell’aggiunta di una serie di nuovi interventi finanziati con il “Lascito Colli“, vale a dire l’eredità milionaria di un operaio di Cilavegna che aveva disposto di lasciare tutti i suoi averi liquidi e immobili appunto all’ospedale, si è creato un ulteriore rinvio della chiusura del cantiere, inizialmente fissata per il 31 marzo. Un termine che, per quanto i lavori siano progrediti speditamente, non sarà rispettato. Ora si parla dell’estate per la riapertura delle quattro sale operatorie del blocco centrale.

La nuova scadenza è fissata per il 30 maggio ma non sarà il termine ultimo perché, una volta finiti i lavori, si dovrà procedere alla parte burocratica legata ai collaudi e successivamente all’accreditamento. Di fatto l’attività nel blocco operatorio principale è sospesa da 9 mesi e la chirurgia si è concentrata nelle due sale operatorie del secondo blocco mentre una parte è stata decentrata all’ospedale di Mortara. Sono stati diversi i reparti che hanno dovuto ridurre la loro attività settimanale in attesa di poter disporre del blocco operatorio all’avanguardia. I lavori principali (un milione e 850mila euro) hanno riguardato l’unità di trattamento dell’aria sostituita con sistemi di ultima generazione. Poi oltre 62mila euro sono stati investiti nel rinnovo degli impianti elettrici e antincendio e, sempre grazie al “Lascito Colli“, si è intervenuti sul miglioramento del blocco di sterilizzazione facendo ricorso a nuove apparecchiature per il lavaggio degli strumenti con autoclavi di ultima generazione.

Umberto Zanichelli