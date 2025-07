Schianto tra due auto. Sulla Bronese muore una donna due i feriti gravi

CAMPOSPINOSO ALBAREDO (Pavia)

I loro destini si sono tragicamente incrociati sulla Bronese, poco prima delle 6.30 di ieri. Jaqueline Medina, 62 anni, originaria dell’Ecuador, residente a Broni, è morta sul colpo. Viaggiava sul sedile anteriore destro dell’auto guidata dal convivente, coetaneo italiano di Broni, anche lui rimasto ferito, trasportato con l’ambulanza al Policlinico San Matteo, ricoverato non in pericolo di vita. Pare che l’uomo la stesse accompagnando al lavoro quando l’utilitaria si è scontrata frontalmente contro la vettura guidata da una ventiquattrenne di Portalbera, con a bordo un’amica di 28 anni, pare al rientro dopo la lunga nottata del sabato in compagnia. Anche la ventottenne ha riportato conseguenze gravi nello scontro, trasportata con l’elisoccorso in codice rosso al Niguarda di Milano, ricoverata con prognosi riservata per trauma cranico. In condizioni meno gravi la giovane alla guida, trasportata con l’ambulanza in codice giallo al San Matteo.

La dinamica dell’incidente è al vaglio dei carabinieri della Stazione di Broni, della Compagnia di Stradella, intervenuti sul posto per i rilievi. La ricostruzione dell’accaduto non è semplice anche perché le due auto sono terminate affiancate al centro della carreggiata della Statale 617, all’incrocio con la Sp55 verso San Cipriano, nel territorio comunale di Campospinoso Albaredo. Dai primi riscontri, che dovranno essere confermati o corretti agli esiti degli accertamenti in corso, sembrerebbe che la vettura con a bordo Medina percorresse la Bronese in direzione del ponte della Becca, da Broni verso Pavia, mentre l’altra procedesse nell’opposto senso di marcia e stesse svoltando per imboccare la strada per San Cipriano che porta a Portalbera, dove risiede la ventiquattrenne. Oggi si attende l’esito degli esami per verificare l’eventuale presenza di alcol nel sangue, che ne aggraverebbe la posizione.