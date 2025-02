Corteo funebre sfila in piazza: "La biodiversità sta morendo"

Vestiti eleganti di nero e con una bara realizzata in cartone, i ragazzi di Fridays for Future ieri hanno inscenato un corteo funebre partito dal ponte coperto che, dopo aver attraversato Strada Nuova, si è concluso in piazza della Vittoria. Ad accompagnare la processione, il movimento ha realizzato dei necrologi con le immagini di specie animali che si sono estinte, come il lipote (2006) o la tartaruga dell’isola pinta (2012), o che sono in via di estinzione, come il lupo rosso o il rinoceronte bianco settentrionale.

"L’azione è stata molto toccante ed efficace: sfilando per Strada Nuova con una grossa bara nera abbiamo destato curiosità tra i passanti, che ci hanno chiesto cosa stesse succedendo. La biodiversità non è morta definitivamente, ma sta morendo di giorno in giorno - ha affermato Cloe Riboni, attivista del movimento -. Siamo molto preoccupati per la progressiva perdita di specie animali e vegetali, indispensabili per gli ecosistemi e per la sussistenza del pianeta. Speriamo di non dover mai ricorrere a un vero funerale per l’ambiente".