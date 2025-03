Corsa nel passato. La battaglia di Pavia. Oltre 1.500 podisti nei luoghi della storia

Figuranti che riportavano indietro il tempo al 1525 hanno dato il via ieri mattina alla “Corri battaglia di Pavia“, evento podistico organizzato da Asd Atletica Cento Torri di Pavia con l’approvazione della Fidal e del Comitato regionale Lombardia e provinciale di Pavia, per celebrare i 500 anni dallo scontro tra l’esercito francese e quello spagnolo. Oltre 1.500 i partecipanti, tra i quali anche il sindaco Michele Lissia con il pettorale 1525. Donne il 30% dei presenti provenienti anche da Francia, Germania e Irlanda mentre le regioni italiane rappresentate sono state 16: dopo la Lombardia Piemonte, Liguria e l’ex aequo di Sicilia ed Emilia-Romagna. Sessantasei i team in gara che hanno ripercorso i luoghi più significativi della battaglia di Pavia.

"La manifestazione ha rappresentato un’opportunità per coniugare sport, storia e cultura ripercorrendo le tappe di un evento che ha segnato il destino dell’Europa e prima ancora quello della città – ha detto il sindaco Lissia –. Unendo questi tre ambiti, abbiamo portato tante persone a scoprire le bellezze del posto e sostenuto aspetti importanti come lo sport, la salute e il vivere sano". Il tracciato di 13 chilometri con partenza e arrivo al castello visconteo sotto gli occhi del testimonial Vittorio Brumotti è stato inserito nel progetto “Cuori Olimpici“. "Attraverso le gambe di questi atleti e questi eventi – ha aggiunto l’assessora regionale al turismo, Barbara Mazzali – raccontiamo la straordinarietà di Pavia e del suo territorio". Il percorso è stato coperto in 40 minuti dai professionisti con Azeddine Berrite (Atletica Cento Torri) a tagliare per primo il traguardo. Prima delle donne la neocampionessa Europea Vertical di Skysnow Benedetta Broggi (Sport Project Vco). Il 16enne Daniel, invece, è risultato il migliore della corsa non competitiva dove le più giovani sono state Matilde e Cristina, di 7 e 9 anni, mentre i più maturi, la 75enne Lucia Pagani e l’82enne Francesco Tosca. E, dopo il successo Franco Corona, presidente Asd Atletica 100 Torri guarda alla Corri Pavia del 12 ottobre: "Abbiamo già quasi 200 adesioni. Contiamo di avere tra 4.500 e 5.000 partecipanti".