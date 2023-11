Pavia, corpo mummificato trovato in un edificio abbandonato: era in un sacco a pelo

Pavia, 30 novembre 2023 - Il corpo di un uomo, ormai mummificato, in un sacco a pelo. La macabra scoperta è stata fatta nella mattinata di oggi, giovedì 30 novembre, nel corso dei lavori al complesso storico di San Dalmazio in via Porta a Pavia, in un edificio attiguo all'ex palestra di via Porta, fino ad alcuni anni fa usata come parcheggio coperto per gli abitanti del centro storico, poi del tutto abbandonata e chiusa in attesa dell'intervento di riqualificazione iniziato nelle scorse settimane.

Proprio in quell'edificio, circa 4 anni fa, dopo un'operazione di sgombero di senza fissa dimora che lo usavano per passarci le notti invernali sotto un tetto, erano stati murati gli accessi.

Del corpo mummificato si sa al momento che sarebbe di un uomo, ma le condizioni non consentono nell'immediatenza di ipotizzare un'età. La morte risalirebbe comunque a parecchi anni fa.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e il medico legale. Dal primo sommario esame del corpo sarebbe stata già esclusa un'ipotesi di morte violenta: l'uomo sembrerebbe essere morto nel sonno all'interno del sacco a pelo nel quale è stato oggi ritrovato. La salma è stata trasportata all'Istituto di medicina legale, dove sarà sottoposta ad accertamenti per stabilire causa e anno del decesso.