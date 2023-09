Magherno, anziano interviene per sedare una lite tra cani: gli viene un malore e muore sul posto

È morto per difendere il suo cane da altre due bestiole. Un anziano di 71 anni di Magherno, in provincia di Pavia, ha avuto un malore venerdì mattina mentre cercava di sedare una lite tra gli animali ed è morto sul posto. A nulla è valso l’intervento dei soccorsi.

L’uomo era uscita poco prima delle 11 col suo pitbull al guinzaglio. Aveva percorso appena qualche passo quando i due cani del vicino – della stessa razza – si sono avventati sul suo e hanno iniziato ad attaccarlo. Non è chiaro come gli animali siano entranti in contatto con l’animale e se il cortile del vicino fosse aperto, ma quando l’anziano ha provato a dividere i cani è crollato a terra.

È stato subito chiesto l'intervento del 118. Nel giro di pochi minuti gli operatori dell'Agenzia regionale emergenza urgenza sono giunti a Magherno (Pavia), ma non hanno potuto far altro che accertare l'avvenuto decesso dell'uomo per arresto cardiaco.