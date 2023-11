Controlli al ponte chiuso, attesi i tecnici

È previsto per questa settimana, oggi o domani, il sopralluogo tecnico sul ponte di via Piacenza a Voghera, per capire come procedere. Un pilone nei giorni scorsi è stato danneggiato a causa della piena del torrente Staffora, provocata dalla grande quantità di pioggia, e il ponte è stato chiuso al traffico: un disagio enorme per i cittadini iriensi, in quanto via Piacenza è una delle arterie principali della città, il proseguimento urbano della Statale 10. Fino ad ora non è stato possibile procedere con i carotaggi con il geologo per valutare le condizioni del ponte in quanto l’acqua era troppo alta. In seguito, probabilmente entro fine mese, si deciderà anche sull’eventuale deviazione del corso dello Staffora. Intanto strada Grippina, via alternativa al ponte, stretta, con molte curve e in alcuni tratti adiacente ai campi, è stata presa d’assalto da auto e mezzi pesanti; il Comune ha indicato deviazioni per strada Torrazza Coste e per la tangenziale.

Nicoletta Pisanu