Controlli a tappeto in città. Sequestrate armi e droga

Munizioni e droga sono state sequestrate dalla polizia nel corso di un’intensa attività di controllo disposta dal questore Nicola Falvella per contrastare reati predatori. Il personale della Mobile e della Volante ha eseguito diversi servizi al campo nomadi di piazzale Europa e in città. I controlli al campo nomadi tra il Ticino e palazzo Esposizioni, dove vivono 300 persone in roulotte e casette di legno, hanno dato esito negativo. Nel corso, invece, di perquisizioni domiciliari effettuate in città, all’interno di un’abitazione è stato rinvenuto e sequestrato del materiale illegalmente detenuto. Il blitz ha permesso di di scoprire 50 proiettili detenuti illegalmente, 120 grammi di marijuana e un bilancino di precisione, strumenti tipicamente utilizzati per il confezionamento delle dosi. Un uomo è stato denunciato a piede libero per detenzione abusiva di armi e droga. La sua posizione è al vaglio della Procura.

"L’operazione di polizia - sottolinea la questura - rientra in una più ampia strategia volta a garantire la sicurezza dei cittadini e a contrastare ogni forma di illegalità". Ma quello di Pavia non è l’unico colpo inferto dalla polizia contro lo spaccio di droga. La scorsa settimana gli agenti della Mobile e del commissariato di Voghera avevano messo a segno un altro sequestro di droga, in quell’occasione era avvenuto a Casei Gerola. Erano stati trovati oltre 10 chili tra hashish e cocaina, compresa la cosiddetta “cocaina rosa“.