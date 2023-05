Conto alla rovescia per la nuova scuola

Progetto pronto per la nuova elementare che nascerà come prolungamento dell’attuale plesso della materna di via Vespucci, in località La Costa. Siamo in fase di studio di fattibilità, che la Giunta ha approvato recentemente, ma l’iter è formalmente iniziato e il cantiere, nei prossimi mesi, potrebbe prendere forma per realizzare il nuovo complesso da circa mille metri quadrati, completando così il nuovo polo scolastico. Dalle casse del Comune non uscirà un euro: l’intervento è finanziato a scomputo degli oneri di urbanizzazione connessi alla rigenerazione urbana approvata all’interno dell’ex fabbrica chimica Akzo Nobel. Il quadro economico complessivo è stimato attorno al milione e 700mila euro. Il lavoro prevede la costruzione di una mensa da 200 metri quadrati per 70 alunni, di cinque aule da 50 metri quadrati ciascuna per 125 alunni totali e di una palestra da 180 metri quadrati più due spazi polifunzionali, sala insegnanti, servizi igienici e ripostiglio. Secondo le tempistiche rese note, l’intero cantiere dovrebbe essere ultimato entro giugno 2024.

M.B.