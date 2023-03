Contesta la Locale Denunciato

Si è intromesso nei controlli della polizia locale che, in corrispondenza dell’incrocio tra via Mulini e via del Carmine, avevano fermato, sabato pomeriggio, uno straniero che aveva “bruciato“ il semaforo col suo monopattino carico di merce. L’uomo, un 50enne residente in città, ha accusato gli agenti di prendersela col ragazzo solo perché di colore ed ha proseguito ad inveire dopo essersi allontanato ed essere tornato sui suoi passi. Gli agenti hanno proseguito il loro lavoro almeno sino a quando è stato chiaro che l’azione dell’uomo impedisse loro di continuare. Così gli hanno chiesto i documenti che l’individuo ha prima rifiutato, poi ha fornito loro false generalità. Nel frattempo non ha smesso di contestare l’operato della pattuglia. E proprio quando gli agenti stavano procedendo agli accertamenti col terminale per identificarlo, il 50enne ha tentato di allontanarsi. Ma è stato bloccato dagli agenti che lo hanno denunciato per rifiuto di declinare le generalità, dichiarazione di false generalità, resistenza a pubblico ufficiale ed interruzione di pubblico servizio. U.Z.