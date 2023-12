Contatti dei clienti rubati. Dipendente assolto

Ex dipendente di una concessionaria del Pavese assolto dall’accusa di accesso abusivo a sistema informatico. La formula assolutoria sentenziata dal giudice è perché il fatto non sussiste. La vicenda giudiziaria quindi si è conclusa positivamente per un 51enne della provincia: l’uomo era a processo dal novembre 2021, aveva ricevuto l’avviso di conclusione delle indagini nel 2020 per fatti che si contestualizzano nell’ambito di un suo cambiamento di impiego lavorativo. Secondo le accuse, infatti, l’uomo cambiando lavoro sarebbe riuscito a ottenere un elenco di contatti di clienti del vecchio datore di lavoro, al fine poi di contattarli per servirsene in relazione alla sua nuova professione. Un’accusa che poi è caduta nel corso del dibattimento. L’accusa nella scorsa udienza aveva chiesto la condanna dell’imputato a un anno e sei mesi di reclusione. La decisione "È il giusto epilogo a fronte di quanto emerso nel dibattimento – ha commentato il difensore dell’imputato, l’avvocato Marco Casali -. È stato accertato che le contestazioni mosse erano insussistenti".