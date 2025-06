Prof di diritto travolse e uccise l’amato maestro Daniele Marchi: condannata a due anni e quattro mesi

È stata condannata a due anni e quattro mesi di reclusione Loredana Casale, la docente pavese sessantaseienne a processo per l’omicidio stradale del maestro d’asilo Daniele Marchi, cinquant’anni. L’imputata è stata invece assolta dal reato di omissione di soccorso, un secondo capo d’imputazione che le era contestato, perché il fatto non costituisce reato. Il Gup Pasquale Villani nella sua sentenza di ieri ha inoltre applicato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, per la durata di due anni.

L’imputata, insegnante di diritto all’istituto superiore Bordoni di Pavia, aveva scelto di affrontare il processo con rito abbreviato. La pm Valentina Terrile nella precedente udienza di aprile aveva chiesto la condanna a tre anni di reclusione. Il maestro Marchi era stato investito e ucciso il 23 gennaio 2023 in viale Resistenza a Pavia. Quella mattina, il cinquantenne era in bicicletta e si stava recando al lavoro all’asilo Negri, dove insegnava. La docente stava guidando la sua auto e si stava anch’ella dirigendo verso il lavoro all’istituto tecnico pavese.

Secondo la ricostruzione dell’accaduto, la docente lungo il tragitto aveva compiuto una manovra di inversione proibita, investendo Daniele Marchi, poi aveva proseguito la sua corsa e infine aveva parcheggiato. Per Marchi non c’era stato nulla da fare. La docente era arrivata al lavoro: proprio all’istituto era stata raggiunta dalla polizia locale, che nel frattempo l’aveva individuata. Aveva spiegato agli agenti di non essersi accorta dell’accaduto. Le motivazioni della sentenza saranno disponibili tra novanta giorni. La docente da procedura potrà scegliere di appellarsi al secondo grado di giudizio, così potrebbe fare anche la Procura. I familiari della vittima erano parti offese al procedimento, assistite dall’avvocato Marco Casali, ma non parti civili in quanto erano state risarcite dall’assicurazione. Il maestro Daniele Marchi era molto conosciuto, in suo ricordo negli ultimi due anni sono state organizzate diverse iniziative, come il corteo di biciclette del settembre dell’anno scorso.