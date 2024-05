Commissariata la sezione di FI: "La situazione è sfuggita di mano"

Per rimettere ordine è stato necessario l’intervento

del coordinatore provinciale di Forza Italia, Antonello Galiani, che ha commissariato la sezione di Gambolò dopo

che una delle consigliere azzurre, Helena Bologna, è passata nel gruppo “Obiettivo Comune“ che fa riferimento ad Elena Nai, esponente di FdI, ex sindaco e attuale candidata

del proprio partito alle Europee. E ciò dopo la richiesta dell’altra consigliera di FI, Mara Fabrini, di rinominare

il capogruppo del Gruppo misto in Consiglio comunale, ruolo che riveste lei stessa, perché la maggioranza ha portato

in aula un’interpretazione del regolamento per cui in caso

di disaccordo il ruolo spetta al consigliere più anziano.

"Bologna nel gruppo di Nai? – commenta il sindaco Antonio Costantino – Hanno generato una chimera politica".

"La situazione è sfuggita di mano – commenta Galiani –

e mi sono assunto l’onere di rimettere le cose a posto. L’unità d’intenti è prioritaria dove andiamo alle urne a sostegno dell’attuale sindaco. Nei prossimi giorni nominerò

un commissario per risolvere il momento di difficoltà".