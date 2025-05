Colpo in azienda, via scarpe per oltre 5mila euro

Furto di scarpe in un’azienda attiva nella produzione e nel commercio di calzature, borse e vari articoli di pelletteria e accessori di Vigevano. I ladri sono entrati in azione nella notte tra domenica e lunedì in via Borsellino dove si trova la Props srl. Dopo avere forzato la recinzione della ditta, si sono introdotti all’interno attraverso un lucernario del capannone. In fabbrica si trovavano diversi scatoloni con calzature già preparate per la commercializzazione. È probabile che la banda abbia caricato di un furgone tutta la merce e, approfittando dell’oscurità, sia scappata con scarpe per diverse migliaia di euro. L’ammontare della refurtiva non è ancora stato quantificato, ma è ragionevole pensare che superi i 5mila euro. Lunedì, quando la fabbrica ha riaperto e gli scatoloni non c’erano più, sono stati chiamati i carabinieri che hanno effettuato un sopralluogo in via Borsellino e avviato le indagini per risalire agli autori del colpo. Quello alla Props srl non è il primo furto commesso ai danni delle aziende del settore calzaturiero per cui Vigevano è nota. Due anni fa un commando entrò, sempre nella notte, in un calzaturificio situato in corso Novara e dopo aver bloccato le vie d’accesso, si impadronì di 600 paia di scarpe. M.M.