Colpita anche una sede della Cri. Notte di assalti, ladri senza freni

Notte di assalti, con molteplici e differenti obiettivi, in diverse zone della provincia di Pavia. A Siziano i malviventi hanno preso di mira la sede locale della Croce Rossa, in via della Stazione, approfittando di un momento in cui era incustodita perché il personale era impegnato in un intervento di soccorso sanitario. Quando l’ambulanza è rientrata in sede, nella serata di venerdì, i volontari hanno trovato la porta d’ingresso forzata. All’interno era stato messo tutto a soqquadro in cerca di qualcosa di valore da rubare: i ladri non hanno trovato soldi, ma hanno portato via due telefoni cellulari e un computer portatile. Sul posto sono stati chiamati i carabinieri della locale Stazione, della Compagnia di Pavia, intervenuti per un sopralluogo quando però i responsabili erano già fuggiti.

Poche ore più tardi, quasi alle 5 di ieri, è invece scattato l’allarme al bancomat della Bpm di Sartirana Lomellina, in via Cavour. Non un assalto esplosivo, ma un maldestro tentativo, non riuscito, di forzare lo sportello automatico. I carabinieri della Compagnia di Vigevano, arrivati in breve sul posto, hanno trovato solo i segni lasciati per la fallita forzatura della fessura dalla quale escono i soldi dei prelievi e vengono inserite le banconote dei versamenti: scattato l’allarme per la manomissione dello sportello automatico, i malviventi hanno avuto solo il tempo di fuggire a mani vuote.

A Vigevano, invece, verso la mezzanotte, è andata a segno la spaccata ai danni di un altro bar, dopo il chiosco Il Muretto, di fronte all’Itis Caramuel, saccheggiato nella nottata precedente. In viale Petrarca, un malvivente, pare in azione solitaria, ha preso di mira il bar Happiness, mandando in frantumi il vetro della porta d’ingresso. Anche in questo caso è scattato tempestivamente l’allarme per l’intrusione in corso, con il proprietario allertato dal sistema antifurto che ha subito chiamato il 112. In pochi istanti il ladro è però riuscito ad arrivare alla cassa e a prendere i pochi contanti lasciati come fondo cassa, circa 50 euro, arraffando anche alcuni generi alimentari in esposizione, per un bottino comunque magro. Sempre a Vigevano, in una casa indipendente in via Bra, i ladri sono entrati in assenza dei proprietari forzando una porta sul retro. Hanno messo a soqquadro tutte le stanze, rubando due orologi dal valore non quantificato, ma non particolarmente ingente.