Colombe e uova. Così la Pasqua diventa solidale

Colombe pasquali consegnate ieri agli ospiti della Rsa Pertusati e uova di cioccolato ai disabili della residenza Gerolamo Emiliani: prosegue l’impegno del gruppo informale Quelli del Natale. Con l’avvicinarsi della festa, i volontari hanno voluto pensare agli anziani e alle persone più fragili, senza dimenticare i bambini. Per il 18° anno, infatti, è partita “C’è una sorpresa nell’uovo di Pasqua di ogni bambino“.

"Fermare la denatalità è un obiettivo fondamentale per la nostra società – è l’opinione di Maurizio Niutta a nome del gruppo –. Per invertire questa tendenza occorre che la nascita di un figlio non sia un problema ma una ricchezza". Per Quelli del Natale la scommessa è di superare il record dello scorso anno di 1.500 prodotti consegnati: "Siamo a metà strada – ha aggiunto Niutta –. La settimana santa sarà molto impegnativa: abbiamo in programma altre sette consegne, ma la gioia della Pasqua è racchiusa nel sorriso di un bambino che apre l’uovo per trovare una piccola sorpresa".

E anche Scatole di Natale Pavia ancora oggi raccoglie uova di Pasqua solidali che domani, con una piccola festa, saranno portate a chi si occupa di minori come Casa Benedetta Cambiagio.

M.M.