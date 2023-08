Colli Verdi, ladri forzano la porta finestra ed entrano in casa: rubati gioielli e diversi oggetti

Colli Verdi (Pavia), 22 agosto 2023 - Hanno approfittato di un momento in cui non c'era nessuno in casa per forzare una porta finestra e rubare nell'abitazione. I ladri sono entrati in azione in località Casa Zanellini della frazione Valverde, nel comune di Colli Verdi, sulle colline oltrepadane. I

l furto è stato scoperto al rientro dei residenti, nel pomeriggio di domenica, 20 agosto, quando sul posto sono stati chiamati i carabinieri, intervenuti per l'immediato sopralluogo con una pattuglia della Stazione di Rivanazzano Terme, della Compagnia di Voghera. All'interno dell'abitazione i ladri hanno messo tutto a soqquadro, trovando e portando via gioielli d'oro e oggetti vari, per un valore del bottino che deve ancora essere quantificato.

Sul furto hanno avviato le indagini i carabinieri della Stazione di Zavattarello, per cercare di individuare i responsabili, al momento ignoti, riusciti a far perdere le proprie tracce ben prima che il loro colpo venisse scoperto e denunciato. Uno dei purtroppo numerosi furti messi a segno in questo periodo estivo, sia in orario notturno e con anche i residenti in casa, sia in pieno giorno come in questo caso approfittando della momentanea assenza di persone all'interno dell'abitazione.