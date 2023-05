Collaudato il meccanismo del ponte levatoio Ma fioccano le critiche

È stato collaudato il meccanismo che dovrebbe consentire al ponte levatoio di via Ghisoni di alzarsi in caso di necessità. Davanti ad alcuni residenti che si sono fermati a filmare tutte le operazioni, i tecnici hanno bloccato il ponte quando era leggermente sollevato per effettuare le verifiche. Non sono state invece avvisate le auto in transito, costrette a compiere un salto per completare l’attraversamento del ponte. Moltissime le polemiche sollevate da parte di chi criticava l’opera costata un milione e 300mila euro, mentre l’amministrazione sostiene che il meccanismo del ponte non si sia inceppato, ma dovesse proprio bloccarsi per le verifiche. Intanto c’è chi continua a contestare il collegamento che sorvola il Naviglio per le rovinose cadute nelle quali sono incappati alcuni motociclisti e per i frequenti tamponamenti.