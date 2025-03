"Col ponte chiuso sul Po in tilt pendolari e turisti"

È arrivata da Roma la “sentenza“ sulle difficoltà in vista nei prossimi mesi per i lavori al ponte. A un’interrogazione al ministro delle Infrastrutture presentata dalla deputata pentastellata Valentina Barzotti, Matteo Salvini ha risposto che l’intervento alla parte stradale partirà da maggio e durerà un anno. La parte ferroviaria invece sarà interessata da lavori per 4 mesi. "Se i lavori sono improrogabili, devono essere fatti – dice Simone Verni, referente provinciale M5S – Viaggiatori, imprese che devono spostare merci, pendolari, cosa faranno da giugno? Come saranno indennizzati? A queste domande non abbiamo mai ricevuto risposta, nemmeno con l’interrogazione parlamentare". Nel 2020 in Consiglio regionale era stata votata all’unanimità una risoluzione che impegnava il Pirellone a portare avanti il progetto del prolungamento della tangenziale di Pavia fino a Bressana, con la costruzione di un nuovo ponte per treni e auto: ma è rimasta lettera morta.

M.M.