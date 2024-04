Clochard urtato da treno merci . È gravissimo

Stava camminando lungo i binari quando è stato urtato da un treno merci in transito. Un 32enne algerino senza fissa dimora è stato trasportato dall’ambulanza in codice rosso al Policlinico San Matteo di Pavia, dov’è ricoverato in gravi condizioni. L’investimento è avvenuto nella notte tra venerdì e ieri, verso mezzanotte, nel territorio di Bressana Bottarone, sulla Milano-Genova che è rimasta bloccata per circa quattro ore, nel tratto dove i binari costeggiano la Statale 35 dei Giovi tra le stazioni di San Martino-Cava Manara e di Bressana Bottarone. Oltre ai soccorsi sanitari, sul posto sono stati chiamati anche i carabinieri della locale Stazione, della Compagnia di Stradella, e la Polfer che procede per ricostruire l’accaduto.

Dai primi riscontri, non si sarebbe trattato di un gesto volontario ma di un incidente. Non è chiaro se il 32enne non si sia reso conto dell’arrivo del treno o se ritenesse di trovarsi a distanza sufficiente per consentire al convoglio di transitare al suo fianco. Accertamenti sono in corso per verificare quando il macchinista si sia reso conto della persona che camminava nel buio della notte a fianco dei binari. Sta di fatto che l’uomo è stato urtato dal treno merci, che viaggiava da Genova verso Milano.

Forse è stato sbilanciato dallo spostamento d’aria provocato dal transito del treno e probabilmente l’urto iniziale è avvenuto contro la parte sporgente di uno dei vagoni. Non è stato risucchiato sotto il treno ma l’urto è stato violento, sbalzandolo a parecchi metri di distanza sulla massicciata ferroviaria, provocandogli gravi traumi in diverse parti del corpo sia per l’iniziale impatto sia per la successiva caduta.

Stefano Zanette