Cliente insolito dalla parrucchiera. Bambi irrompe sfondando la vetrina

Chissà se, bagnato e infreddolito, aveva bisogno dell’aria calda del phon. Difficile saperlo, ma di certo si sono spaventate le clienti di una parrucchiera, che ieri mattina erano in attesa del loro turno per dare una sistemata ai capelli, quando si sono trovate davanti un capriolo che ha sfondato la vetrina. È accaduto attorno alle 10,30 all’inizio di via Olevano, una delle poche strade della città che si presentano come un centro commerciale con diversi negozi su entrambi i lati. Proprio in uno di questi, “Ancora più bella“, che si trova al di là del ponte di via Ghisoni, ieri era una mattina come tante. Silvia Di Meo, la titolare, stava tagliando i capelli a una cliente mentre un’altra aveva il colore in posa e una che non si separa mai dal proprio cagnolino aspettava seduta su una sedia vicina alla porta a vetri dell’ingresso.

"Stavo lavorando – racconta Silvia Di Meo – quando un capriolo ha deciso di sfondare la parte bassa della vetrina". Il più spaventato di tutti è stato il piccolo Leo, il cagnolino della donna in attesa della piega, che con un balzo ha cercato di mettersi in salvo saltando sulle gambe della padrona. Gli esseri umani, invece, si sono preoccupati del capriolo che nell’incornare la vetrina era rimasto ferito. "Aveva una zampa sanguinante – aggiunge la titolare del negozio – quindi lo abbiamo scortato sul retro, dove tengo i lavatesta. Lì, dove c’è una porta, abbiamo chiuso la tenda e lo abbiamo tenuto al sicuro fino a quando non sono arrivati i soccorso per aiutarlo". All’inizio di via Olevano in pochi minuti si sono presentati gli agenti della locale, i poliziotti che si trovano sull’altra sponda del Naviglio, i vigili del fuoco e anche la Polizia provinciale. L’animale, che dovrebbe avere pochi mesi di vita, prima di arrivare nel negozio era caduto nel Naviglio.

"Era molto spaventato – prosegue la parrucchiera – Per fortuna adesso si trova al sicuro". Mentre la titolare del negozio si preoccupava del capriolo e delle clienti, all’esterno si era formato un capannello di persone che non credevano alle loro orecchie nello scoprire che la vetrina non era stata sfondata dall’ennesimo vandalo, magari usando un chiusino. Qualcuno ha pensato anche di rendersi utile raccogliendo i vetri rotti rimasti per terra, mentre altri hanno aiutato l’esercente a collocare un cartone a copertura della parte bassa della porta. "Tutto è bene quel che finisce bene", conclude Silvia con un sorriso.