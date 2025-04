Cilavegna, ladri alla bocciofila: rubati gli attestati dei premi appesi alle pareti

Cilavegna (Pavia), 22 aprile 2025 - Sono entrati nella sede della Bocciofila di Cilavegna, in via Papa Giovanni XXIII, forzando la porta di un'uscita di sicurezza con maniglione antipanico. E hanno portato via, staccandoli dalle pareti, una quindicina circa di attestati di premiazioni e riconoscimenti incorniciati. Una refurtiva senza alcun valore economico, ma che rappresenta almeno in parte la storia e i risultati della società bocciofila. L'anomalo furto, messo a segno nella notte tra Pasqua e ieri, lunedì 21 aprile, è stato denunciato ai carabinieri, intervenuti per il sopralluogo con personale della Stazione di Gravellona Lomellina, che procede con le indagini.