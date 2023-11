Ladri sradicano un armadio blindato e rubano quattro fucili da caccia

Cilavegna, 22 novembre 2023 – Hanno sradicato un armadio blindato che conteneva quattro fucili da caccia e se lo sono portati via. I ladri hanno colpito tra le 17 e le 19 una casa indipendente di via Milano che in quelle ore era disabitata. Per entrare hanno forzato prima il cancelletto pedonale del vialetto esterno, poi la porta d’ingresso e si sono diretti verso l’armadio che forse pensavano custodisse degli oggetti preziosi.

In realtà all’interno si trovavano quattro fucili Beretta regolarmente detenuti e custoditi secondo quanto prevede la legge che i malviventi hanno preso insieme all’armadio prima di far perdere le proprie tracce. Una volta rincasato il proprietario ha sporto denuncia ai carabinieri di Gravellona Lomellina.

Pochi giorni fa un colpo analogo era avvenuto anche a Cassolnovo in quel caso erano stati 15 i fucili rubati un’abitazione di via Quattro Novembre che i soliti ignoti hanno poi gettato in un fossato. Notati da un passante a fianco del cavo Plezza, a Mortara, sono stati recuperati dai carabinieri e restituiti ai legittimi proprietari.