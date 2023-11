Furto in pieno giorno a Belgioioso: ladri aspettano che i padroni escano e poi assaltano la casa

Belgioioso (Pavia), 18 novembre 2023 – Furto in pieno giorno, per rubare gli ori di famiglia. I ladri hanno approfittato delle poche ore di assenza dei padroni di casa, nel pomeriggio di ieri, venerdì 17 novembre. Hanno forzato la porta d'ingresso e si sono così introdotti nell'abitazione in via Santa Margherita a Belgioioso, zona ai margini del centro abitato verso la frazione San Giacomo.

Al loro rientro i padroni di casa hanno chiamato i carabinieri dopo aver trovato tutte le stanze messe a soqquadro dai malviventi, che hanno rovistato ovunque per cercare qualcosa di prezioso da rubare. E hanno trovato alcuni gioielli d'oro, per un valore che non è stato quantificato, ma che per le vittime si somma comunque al valore affettivo che sempre rappresentano gli ori di famiglia.

Oltre ai danni subìti, sia per il danneggiamento della porta d'ingresso forzata, sia per i mobili devastati nell'incursione, con molte suppellettili mandate inutilmente in frantumi. Un ennesimo blitz di ladri che stanno negli ultimi giorni agendo a ripetizione sia nella Bassa Pavese che in Lomellina e in Oltrepò, senza risparmiare alcuna zona della provincia, agendo prevalentemente nel tardo pomeriggio approfittando della prima oscurità, mentre i padroni di casa sono ancora al lavoro o comunque fuori dalle abitazioni, scelte sia in zone residenziali che un po' più isolate.