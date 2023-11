Coi gioielli i ladri arraffano quindici fucili

Quindici fucili, oltre a vari gioielli d’oro. È il bottino, non solo prezioso ma anche pericoloso, di un furto in abitazione messo a segno nel pomeriggio di martedì a Cassolnovo, in via IV Novembre. I padroni di casa erano usciti verso le 14 e sono rientrati alle 17, trovando l’abitazione con le stanze messe tutte a soqquadro. I ladri, nelle poche ore avute a disposizione con la villetta vuota, hanno prima segato le inferriate e poi forzato una porta finestra sulla parte posteriore della casa. Una volta all’interno hanno quindi frugato nelle diverse stanze per cercare qualcosa di prezioso da rubare. E hanno portato via tutti i gioielli d’oro che hanno trovato, per un valore che non è stato ancora quantificato. Oltre agli ori, però, hanno anche rubato due armadietti metallici blindati, che non hanno forzato sul posto ma portato via integralmente con tutto il loro contenuto, appunto ben quindici fucili da caccia di diverse marche tra cui Beretta, Breda e Benelli. Il furto è stato scoperto dai padroni di casa al loro rientro e sul posto sono stati chiamati i carabinieri della locale Stazione, della Compagnia di Vigevano, che hanno avviato indagini.

S.Z.