Ciclovia VenTo: stanziati da Regione Lombardia altri 2 milioni e mezzo di euro

Pavia, 22 luglio 2024 - Stanziati da Regione Lombardia altri 2 milioni e mezzo di euro per la tratta da Pavia a San Rocco al Porto (in provincia di Lodi) della ciclovia VenTo. Il finanziamento è stato approvato dalla Giunta regionale nella seduta di oggi, lunedì 22 luglio, su delibera proposta dall'assessore alle Infrastrutture e Opere pubbliche Claudia Maria Terzi, insieme agli assessori al Territorio e Sistemi verdi Gianluca Comazzi, Trasporti e Mobilità sostenibile Franco Lucente e Turismo Barbara Mazzali.

"Con convinzione - commenta l'assessore Terzi - interveniamo a supporto di Aipo, il soggetto attuatore dell'opera, stanziando un contributo aggiuntivo, fondamentale per concretizzare questo importante tratto della Ciclovia VenTo. L'impegno di Regione Lombardia prosegue con l'obiettivo di realizzare un'opera strategica che valorizzerà luoghi meravigliosi. Ci sarano benefici per l'indotto legato al cicloturismo e per i cittadini lombardi, i quali potranno spostarsi in modo sostenibile e in sicurezza.

I territori del Pavese e del Lodigiano, interessati dalla Tratta L3, potranno contare su uno straordinario mezzo di promozione, una vera e propria vetrina di livello internazionale: la Ciclovia che, lungo il Po, attraversa i territori regionali di Piemonte, la Lombardia e il Veneto, con i suoi 750 chilometri, saprà attrarre turisti e appassionati della bicicletta generando ricadute positive per l'economia locale". La tratta in questione è lunga 73 chilometri e attraversa 16 comuni tra le province di Pavia e di Lodi. Gli ulteriori 2.498.773 euro stanziati da regione Lombardia, con fondi statali, si aggiungono ai circa 20 milioni di euro già stanziati tra fondi Pnrr e regionali.