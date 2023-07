Chignolo Po, i bambini spariti col padre egiziano rintracciati a Barcellona

Chignolo Po (Pavia), 27 luglio 2023 - Sono stati rintracciati in Spagna, a Barcellona, il bambino di 8 anni e la sorellina di 7, insieme al padre, 45enne egiziano che vive in provincia di Cremona, che erano svaniti nel nulla da domenica 9 luglio.

La madre dei bambini, 36enne che vive in un piccolo comune del Pavese, aveva sporto denuncia per sottrazione di minori ai carabinieri della Stazione di Chignolo Po.

I militari avevano avviato le ricerche, diramando l’allerta a livello internazionale dopo che il cellulare del 45enne era stato tracciato al confine con la Francia: il sospetto era infatti che l'uomo volesse varcare i confini, forse per portare i figli in Egitto. Ed è in effetti riuscito ad andare dall'Italia alla Francia e poi in Spagna, pur senza avere con sé i passaporti dei due figli, di nazionalità italiana.

”I documenti dei bambini li ho io - spiegava infatti la madre - e lui non ha i documenti in regola, gli erano scaduti”. La relazione tra i due genitori si era interrotta già dall'inizio dello scorso anno, con anche un procedimento giudiziario in corso, per maltrattamenti nei confronti della donna.

Tramite gli avvocati, i due genitori avevano comunque la tutela congiunta dei figli e il padre andava regolarmente a prenderli per passare la giornata con loro, riportandoli alla madre per sera.

Anche domenica 9 luglio aveva prelevato i due bambini dall'abitazione della donna, ma poi ha fatto perdere le proprie tracce. Fino al pomeriggio di ieri, mercoledì 26 luglio, quando la polizia spagnola li ha rintracciati a Barcellona. Sia i bambini che il padre sono stati collocati in un centro di emergenza a Barcellona, in attesa del rimpatrio.