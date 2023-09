“Chiamami con il tuo nome“: i fan invadono il Cremasco

Tutto pronto per il primo tour-raduno di appassionati del film “Chiamami con il tuo nome“ di Luca Guadagnino, girato interamente a Crema e nel Cremasco. Si tratta del raduno PeachCon 2023, l’iniziativa celebrativa che da oggi a domenica porterà in città visitatori da tutta Europa e dagli Stati Uniti. Gli organizzatori sono gli americani George Tower e Binny Silverman, appassionati di cinema: durante il tour gireranno pure un documentario. Oltre ai posti caratteristici utilizzati come location delle riprese, i partecipanti verranno accompagnati a Pandino, al fontanile Quarantina di Farinate, al laghetto dei Riflessi e, a bordo del bus originale del film, potranno visitare Moscazzano, il bar Belvedere, la stazione di Pizzighettone e Montodine, tutti luoghi ormai iconici per gli appassionati del film. Dopo la cena introduttiva di stasera il tour vero e proprio inizierà domani in città e con la trasferta al fontanile di Vailate. Il gruppo poi visiterà Bergamo. Giovedì si va a Sirmione e poi di ritorno il lago dei Riflessi, a Ricengo. Tra venerdì e sabato tappe all’Arci di San Bernardino, a Moscazzano, Montodine e Pizzighettone. P.G.R.