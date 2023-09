Certosa di Pavia, perseguitava la ex fidanzata: 33enne trovato con coltello e mazza di legno in auto

Certosa di Pavia (Pavia), 25 settembre 2023 – Quando si è presentato a casa della ex fidanzata ha trovato i carabinieri, che lo hanno arrestato per atti persecutori. L'uomo ha 33 anni ed è originario di Mesero, in provincia di Milano. Solo venerdì sera era stato lasciato dalla donna, una pavese di 36 anni, ma evidentemente non aveva accettato la fine della relazione.

La donna si è infatti rivolta ai carabinieri perché l'ex fidanzato aveva subito iniziato a minacciarla con centinaia di messaggi e chiamate “dal tono terrificante”. E dopo l'ultimo messaggio di minaccia si è presentato a casa sua, a Certosa di Pavia, nella giornata di ieri, domenica 24 settembre.

I militari della locale Stazione, della Compagnia di Pavia, lo hanno bloccato prima che potesse entrare nell'abitazione dell'ex fidanzata, terrorizzata per la propria incolumità. E nel cassetto porta oggetti dell'auto dell'uomo i carabinieri hanno trovato un coltello a serramanico di 19 centimetri e dietro al sedile di guida una mazza di legno di quasi un metro. +

I militari hanno posto sotto sequestro anche il telefono cellulare dell'arrestato, che conteneva le chat private tra l'ormai ex coppia, che l'uomo lasciato aveva minacciato di divulgare. Scattato l'arresto, il 33enne è stato trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa dell'udienza di convalida, con eventuale giudizio per direttissima, in programma per oggi.