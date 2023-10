Certosa di Pavia regina del risparmio energetico

Certosa di Pavia, 20 ottobre 2023 – Il risparmio energetico adottato da Certosa attraverso il progetto di riqualificazione degli edifici merita un riconoscimento. Il sindaco Marcello Infurna è stato premiato ieri a Roma durante la cerimonia nell’ambito del premio “Ambasciatori nazionali“, un tributo ai Comuni e alle imprese più attenti al benessere delle loro comunità. Cinque i primi cittadini premiati e cinque le imprese e gli enti che hanno ottenuto il riconoscimento per la positiva ricaduta sociale di altrettanti progetti.

Con due milioni di investimenti in project financing a carico del privato, Certosa ha effettuato la riqualificazione energetica (cappotto, fotovoltaico, infissi, insufflaggio dei tetti e barriere frangisole) di tutti gli edifici comunali, scuole, direzione didattica, ambulatori e municipio.

Grazie alla tecnica Nzeb utilizzata, è stato ottenuto un risparmio medio di luce e gas del 70 per cento, con punte del 100 per cento del municipio, primo in Italia oggi totalmente autosufficiente dal punto di vista energetico. La conseguenza è una minor emissione di oltre 350 tonnellate annue di Co2 (l’equivalente di circa 80 campi di calcio di piantumazioni), in generale a Certosa diventate 500 grazie ad altri interventi su altri immobili comunali.

“Siamo onorati di partecipare a un premio così prestigioso, che ha l’alto patrocinio di istituzioni come il Senato e la Presidenza del Consiglio oltre che di tanti autorevolissimi ministeri, la Corte dei conti e altri enti prestigiosi – ha commentato il sindaco Marcello Infurna – Il progetto che abbiamo presentato è un prototipo di eccellenza a livello nazionale, con innumerevoli aspetti virtuosi, siamo molto orgogliosi che sia stato riconosciuto".

Eccellenza è una parola che in questi dieci anni di Amministrazione Infurna è stata spesso affiancata a Certosa e alle sue tante buone e innovative pratiche amministrative. “Ci è stata riconosciuta dai sindacati, da enti di rating come Cerved, da tanti soggetti a vario titolo e soprattutto, cosa per noi più importante di tutte, dai nostri concittadini – ha aggiunto Infurna – Con questo riconoscimento si dà valore non solo al progetto presentato ma a un’idea di Amministrazione che ha gettato il seme dieci anni fa e oggi arriva dopo tante buone pratiche, tanti nuovi servizi e oltre 12 milioni di investimenti realizzati ad avere il giusto tributo anche a livello nazionale”.