Raid in cantiere. Via 20mila euro di tubi in rame

Erano stati portati in cantiere per essere impiegati e qualcuno li ha fatti sparire. Tutti. Oggetto del furto sono dei tubi di rame che avrebbero dovuto essere utilizzati in un cantiere di via Turati, all’ingresso del paese. Nella notte tra mercoledì e giovedì i soliti ignoti si sono presentati davanti al punto in cui gli operai da giorni lavorano e dove avevano caricato su un camion i tubi del valore di 20mila euro. Un’azione criminale apparentemente semplice da attuare. Il cantiere, infatti, non ha installato delle telecamere di sorveglianza essendo ancora tutto in fieri. Nessuno quindi ha registrato l’attività dei ladri che hanno caricato i manufatti in rame e se ne sono andati, magari raggiungendo l’autostrada o comunque facendo perdere le loro tracce. Quando i responsabili del cantiere si sono presentati sul loro posto di lavoro, si sono trovati davanti l’amara sorpresa. Non hanno potuto quindi fare altro se non chiamare i carabinieri di San Martino Siccomario che sono intervenuti per un sopralluogo e stanno indagando nella speranza di riuscire a risalire agli autori del colpo. Via Turati, che è il biglietto da visita di San Martino e viene percorsa ogni giorno da molte persone che dall’Oltrepò o dalla Lomellina devono raggiungere Pavia, da tempo è un cantiere. E’ stato realizzato uno spartitraffico che ha il compito di ridurre la velocità degli automobilisti e anche le attività commerciali, che si trovano sui due lati dell’arteria e che in alcuni casi erano abbandonate da anni, stanno piano piano cambiando per dare una nuova immagine. Che anche ai ladri non deve essere sfuggita, visto che sono entrati in azione appena ne hanno avuto la possibilità. M.M.