Pavia, 7 luglio 2025 – Un uomo di 68 anni di Pavia è morto in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di ieri- domenica 6 luglio – in Valtrebbia, in provincia di Piacenza.

Era in moto quando ha perso il controllo del mezzo ed è precipitato per 30 metri nel dirupo di fianco alla strada statale 45. Trasportato d'urgenza in eliambulanza all'ospedale di Parma, è morto dopo poche ore.