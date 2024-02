Gasolio trafugato dal cantiere. Scatta l’arresto in flagranza

Ha messo gli occhi su un cantiere di Parona e, domenica sera, è entrato in azione per rubare del gasolio. È andata male al ladro, un uomo di 47 anni residente in provincia di Milano, con precedenti alle spalle, che è stato arrestato dai carabinieri in flagranza di furto aggravato. L’episodio è avvenuto in serata: ad accorgersi della presenza di un individuo nelle vicinanze delle macchine operatrici sono stati alcuni operai: appena li ha visti l’uomo è salito a bordo di una Alfa Romeo e si è allontanato. Ma i carabinieri della stazione di Mortara lo hanno intercettato e fermato dopo soltanto qualche minuto. Il controllo della sua auto ha dato esito positivo: nel baule della vettura i militari hanno ritrovato una tanica di gasolio piena ed un’altra vuota che, evidentemente l’uomo non ha fatto in tempo a riempire. Per lui è scattato l’arresto. Le modalità del furto sono molto simili a quelle di altri episodi simili avvenuti in zona nei giorni scorsi ma al momento non ci sarebbero elementi che possano associare il quarantasettenne agli altri furti. Processato per direttissima ieri mattina l’uomo, dopo la convalida dell’arresto, attraverso il suo avvocato ha chiesto i termini a difesa che il giudice gli ha concesso, sottoponendolo all’obbligo di dimora. L’udienza è stata poi rinviata al prossimo 24 aprile. Nella notte fra martedì e mercoledì della scorsa settimana i “vampiri“ avevano colpito alla stazione di Parona sottraendo centinaia di litri di gasolio dai serbatoi dei locomotori in sosta allo scalo. Umberto Zanichelli