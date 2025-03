"Cento posti a rischio nel parcheggio della vecchia stazione"

Intervenire in modo efficace per evitare che il parcheggio della stazione, strategico non solo per i pendolari che lo utilizzano ogni giorno ma anche per la città e, nei fine settimana, per i turisti che vengono da fuori, non perda i cento stalli come prevede invece il progetto di da RFI, che si occupa della gestione delle infrastrutture ferroviarie. Se ne parlerà in Giunta dove la questione verrà portata da Forza Italia, da poco partner della maggioranza.

L’intervento di RFI riguarda lo scalo ferroviario attiguo all’attuale stazione e ormai dismesso, che versa nel degrado. Si tratta perciò di u’opera che ha anche una valenza estetica, cui però dovranno essere sacrificati appunto cento stalli. Al nuovo parcheggio, stando al progetto, si entrerà attraverso un accesso regolato da una sbarra o da un sistema di lettori di targhe. Per Forza Italia si tratta di "un intervento il cui impatto, soprattutto per i pendolari, sarebbe intollerabile" e quindi chiede all’Amministrazione di rivederlo, "prevedendo casomai un ampliamento dei parcheggi a disposizione".