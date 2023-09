Gian Marco Centinaio, lettera minatoria al vicepresidente del Senato fedele a Salvini: “Devi morire”

Una lettera minatoria con il messaggio “devi morire” è stata recapitata sabato mattina nell’abitazione a Pavia del vicepresidente del Senato Gian Marco Centinaio. Il senatore, leghista di ferro e fedelissimo di Matteo Salvini, vive già sotto scorta a causa di diverse intimidazioni che ha ricevuto in passato.

La missiva, arrivata nella casa privata di Centinaio, conteneva una sua foto e la scritta, in stampatello, “devi morire”. Dopo averla ricevuta il senatore ha sporto regolare denuncia alla Questura di Pavia, che ha avviato un’indagine a carico di ignoti. In un comunicato, il suo portavoce ha specificato che “non è la prima volta che vengono rivolte intimidazioni a Centinaio, al quale per questo motivo già nei mesi scorsi è stato affidato un servizio di scorta”.

Classe 1971, Gian Marco Centinaio ha conseguito una laurea in Scienze Politiche con indirizzo Economico Territoriale presso l'Università di Pavia nel 1999. Si è unito alla Lega all'inizio degli anni '90 e si è subito impegnato nella politica del territorio. La sua carriera istituzionale ha preso il via nel 1993 come Presidente del Comitato di quartiere Città Giardino e in seguito come Consigliere Comunale del Comune di Pavia (sua città natale) fino al 2009. Qualche anno dopo (dal 2009 ) ha ricoperto - sempre a Pavia - il ruolo di vice sindaco e assessore alla cultura, nella giunta (a trazione centrodestra) guidata da Alessandro Cattaneo.

Alle elezioni politiche del 2013 è stato eletto senatore per la Lega Nord e nominato Capogruppo. Nel corso della XVII Legislatura ha ricoperto diversi incarichi in seno alle seguenti Commissioni: Affari Costituzionali, Finanze e Tesoro, Istruzione.Il 4 marzo 2018 viene è stato Senatore per la Lega, e nominato capogruppo al Senato. Il primo giugno 2018 ha giurato come Ministro per le Politiche agricole alimentari e forestali per il Governo Conte I e successivamente gli è stato anche affidato l'incarico di Ministro del Turismo.

Sotto il governo Mario Draghi è stato Sottosegretario al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Alle ultime elezioni politiche del 25 settembre 2022 è stato eletto al Senato nel collegio uninominale Lombardia – 10 (Pavia) per il centrodestra con il 54,62%, più del doppio rispetto all'avversario del centro-sinistra Valerio Federico (24,35%). Dal 19 ottobre 2022 vicepresidente del Senato della Repubblica Italiana.