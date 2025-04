Cede il manto stradale: toppa in attesa di verifiche

Un cedimento del manto stradale contenuto, ma dovrà comunque essere verificato con cura perché non sia il segnale di una situazione più complessa. È avvenuto nel pomeriggio di ieri in via Madonna degli Angeli, in una zona centrale della città, a pochi metri dal Naviglio che in quel tratto corre scoperto.

L’intervento del personale di Asm è stato immediato: mentre gli agenti della Polizia locale hanno bloccato il traffico all’altezza del vicino ponte della Giacchetta e lo hanno fatto defluire lungo le vie limitrofe, il personale tecnico ha valutato la situazione. L’asfalto ha ceduto per qualche decina di centimetri e sul buco è stata posta una lastra di metallo.

La zona è stata transennata in modo da consentire comunque al traffico di poter scorrere: la zona infatti è un dedalo di sensi unici e non potendo transitare per quel punto per molti sarebbe stato complicato raggiungere abitazioni e uffici. Gli interventi sono già stati pianificati e inizieranno non appena le condizioni meteo lo renderanno possibile.

U.Z.