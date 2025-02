Cede il cric, l’auto gli finisce sul piede

GARLASCO (Pavia)Stava sostituendo uno pneumatico del suo furgone Mercedes Vito, sul quale stava trasportando alcuni cani quando, per cause non ancora chiarite, il cric ha ceduto di schianto. E se per il sessantacinquenne vittima dell’infortunio, avvenuto nella serata di lunedì alla frazione Bozzole di Garlasco, le conseguenze non state ben più gravi lo si deve alla gomma che ha attutito la caduta del furgone. L’uomo ha riportato così soltanto una lesione ad un piede.

Tutto è accaduto in pochi attimi e quella che sembrava un’operazione di assoluta routine ha rischiato di diventare molto più pericolosa. Soccorso dal personale medico del 118 e da quello di una ambulanza della Croce Garlaschese, il sessantacinquenne in un primo tempo ha rifiutato il trasporto in ospedale, preoccupato per la sistemazione dei suoi cani. Li ha quindi portati a casa, poco lontano, e soltanto in tarda serata, sempre a bordo di una ambulanza della Garlaschese, è stato accompagnato al policlinico San Matteo di Pavia per essere sottoposto alle radiografie e alle cure del caso. Le sue condizioni non destano preoccupazione.

Da capire ora c’è la ragione per la quale il cric ha ceduto: una situazione che, se non ci fosse stato lo pneumatico a fare da cuscinetto, per l’uomo le conseguenze avrebbero potuto essere molto più serie. Sul luogo dell’incidente è intervenuta anche una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Garlasco.

Umberto Zanichelli