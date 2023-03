Arresto cardiaco: lo salvano i ghisa

Ieri mattina i vigili urbani hanno salvato la vita a un 64enne che ha avuto un arresto cardiaco in piazza San Fedele, dietro Palazzo Marino, usando il defibrillatore che si trova nell’androne del Municipio. A chiamare i soccorsi, alle 9.30, è stato il personale di un bar della piazza: l’uomo si era accasciato e non respirava. Gli agenti di una pattuglia della Polizia locale, che stava controllando alcuni monopattini in divieto di sosta, hanno chiamato i colleghi di stanza in Comune che sono arrivati col defibrillatore, e hanno soccorso il 64 enne in attesa dell’ambulanza. L’uomo aveva ripreso a respirare quando è stato portato al Policlinico, dove le sue condizioni sono in miglioramento.

Non è certo il primo intervento del genere dei ghisa: sul Giorno abbiamo raccontato altri due episodi solo dall’inizio di quest’anno. A gennaio, due vigili motociclisti del Comando decentrato 8 avevano salvato un 68 enne che era crollato a due passi dall’ingresso del metrò sotto lo stadio San Siro, al termine di Inter-Empoli, scortando poi l’ambulanza fino all’ospedale San Carlo. A febbraio un loro collega aveva fatto ripartire il cuore a una 67 enne che si era accasciata al volante della sua auto in viale Certosa; lo stesso vigile nel 2019 aveva rianimato un ragazzo investito in viale Jenner.