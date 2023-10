Il vento mette alla prova il castello di Mirabello: lamiere e tegole a rischio caduta

Pavia, 3 ottobre 2023 – Sta cadendo a pezzi il castello di Mirabello e non è una metafora. A causa del forte vento dei giorni scorsi un grosso pezzo della copertura in lamiera che viene posta sui tetti per impedire le infiltrazioni d’acqua piovana si è staccato e sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per rimuoverlo e adagiarlo sul prato.

Un altro pezzo di scossalina, invece, è ancora attaccato per miracolo e si potrebbe staccare alle prime intemperie. Non solo, le tegole del lato sud sono state completamente spostate e si trovano in bilico sull’estremità del tetto. Anche quelle potrebbero cadere all’improvviso finendo nel cortile vicino dove vivono delle famiglie. I diversi problemi sono stati segnalati in Comune dal comitato che si sta occupando delle celebrazioni per il 500° anniversario della battaglia di Pavia che ricorrerà tra 16 mesi. “Hanno promesso un intervento - dice Luigi Casali presidente del comitato -, ma ancora non è venuto nessuno. Non si tiene conto che il manufatto risale al 1400”.

Nel frattempo l’edificio è diventato la “casa” di molti piccioni. Nonostante i ripetuti interventi di pulizia, infatti, i volatili sono riusciti nuovamente ad entrare nel castello attraverso un’apertura che hanno ricavato sul compensato messo davanti a una finestra e adesso la rimozione del guano sarà da ripetere.