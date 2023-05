Casorate Primo, spaccia droga in auto a 16 anni: denunciato

Casorate Primo (Pavia), 27 maggio 2023 - I carabinieri li stavano tenendo sotto controllo dopo aver notato un sospetto viavai di ragazzi, hanno seguito a distanza la Fiat 500 e assistito a una più che sospetta consegna, facendo scattare la perquisizione e trovando droga.

Un ragazzo di 24 anni è stato arrestato in flagranza, per il reato di spaccio di stupefacenti, mentre l'amico che era in auto con lui, 16enne, è stato denunciato, in stato di libertà, all'autorità giudiziaria minorile di Milano. L'attività dei militari della Compagnia di Pavia è iniziata a Casorate Primo, da dove era partita la Fiat 500 che è stata vista fare la sospetta consegna a Motta Visconti, comune confinante in provincia di Milano. Nella perquisizione dell'auto i carabinieri hanno trovato solo 12 grammi di droga, ma estendendo le perquisizioni alle abitazioni dei due presunti spacciatori sono stati trovati altri 10 panetti di hashish, per un peso complessivo di oltre un chilo.

Nel garage del domicilio di uno dei due ragazzi è stata inoltre trovata una Fiat 500 'cannibalizzata', con vari attrezzi da scasso, sulla quale sono in corso accertamenti. Il 24enne è stato portato nel carcere pavese di Torre del Gallo, a disposizione dell'autorità giudiziaria per la convalida dell'arresto.