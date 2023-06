Casorate Primo, ladri all'asilo Tosi: rubati cibo e bevande in cucina

Casorate Primo (Pavia) – Non solo vandali, ma anche ladri. La società che gestisce il servizio di ristorazione alla scuola materna "Tosi" di Casorate Primo, ha infatti denunciato alla stazione dei carabinieri il furto, dalla cucina, di generi alimentari di vario tipo, per un valore non ancora quantificato.

Ignoti ladri ma anche vandali si erano introdotti nell'asilo comunale, nella notte tra domenica 4 e lunedì 5 giugno, forzando un'uscita d'emergenza e facendo scattare il sistema antifurto. Pur essendo fuggiti in fretta, proprio per l'entrata in funzione dell'allarme antintrusione, hanno comunque avuto il tempo di imbrattare muri e pavimenti, di danneggiare alcune porte e anche un videoproiettore e sono poi andati anche in cucina, dalla quale hanno appunto portato via vari alimenti, aggiungendo così il furto, aggravato per l'effrazione, ai danneggiamenti.

I carabinieri hanno avviato indagini per cercare di identificare i responsabili, che potrebbero essere stati ripresi dalle telecamere del sistema di videosorveglianza comunale, anche se non proprio durante il blitz vandalico, magari mentre si avvicinavano o si allontanavano dall'asilo. Anche i danni alla scuola materna non sono stati ancora quantificati.