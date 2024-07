Casei Gerola, il "drug market" nell'ex zuccherificio dismesso: 3 arrestati e 8 ricercati

Casei Gerola (Pavia), 27 luglio 2024 - "Drug Market" nell'ex-zuccherificio: 3 arrestati e altri 8 ricercati.

I carabinieri della Compagnia di Voghera hanno infatti dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dall'autorità giudiziaria pavese nei confronti di 11 persone, quasi tutti nordafricani, ritenuti "responsabili di una fiorente attività di spaccio di sostanze stupefacenti, prevalentemente eroina e cocaina, attuata nel comune di casei Gerola, in prossimità della locale area dismessa".

Le indagini risalgono al 2021 e già in 21 sono stati rinviati a giudizio, ma in particolare nei confronti di 11 "emergeva un grave quadro indiziario connotato da elementi assolutamente gravi, univoci e auto-conclusivi" per cui è stata emessa l'ordinanza finora eseguita con il rintraccio e l'arresto di 3 destinatari, mentre "gli altri 8 risultano irreperibili - conferma la nota stampa dei carabinieri - e sono attivamente ricercati". Le segnalazioni erano scattate da parte di cittadini e del sindaco di Casei Gerola per la presunta attività di spaccio nell'area dismessa dell'ex-zuccherificio, oggetto anche di un servizio televisivo della trasmissione Le Iene andato in onda nel dicembre 2019.

Le successive indagini dei carabinieri hanno identificato ben 4 batterie di spaccio risalendo anche alle loro fonti di approvvigionamento nell'hinterland milanese, per uno smercio mensile di quasi 10 chili di droga, dal valore superiore a 200mila euro.