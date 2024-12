Casa in fiamme. Anziano di 83 anni resta intossicato

Un uomo di 83 anni è stato ricoverato al pronto soccorso con un principio di intossicazione a seguito dell’incendio che, nella notte, ha interessato la sua abitazione di Strada Cavo Gambolò, nella zona di corso Genova, dove si trovava con un 54enne che è invece rimasto illeso. Sulla dinamica sono ancora in corso gli accertamenti da parte dei vigili del fuoco di Garlasco, che sono intervenuti poco prima delle 4 della notte tra giovedì e ieri e che hanno dovuto lavorare oltre due ore per spegnere le fiamme e per mettere in sicurezza l’area. Il fuoco si è diffuso rapidamente a tutta l’abitazione e i danni sono ingenti. Sul posto, con i vigili del fuoco e i carabinieri della Compagnia di Vigevano, sono arrivati il personale medico del 118 e un’ambulanza della Croce Azzurra che ha provveduto al trasporto dell’anziano all’ospedale cittadino. I rilievi dei pompieri stabiliranno l’esatta causa del rogo. U.Z.