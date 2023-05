Carenza di medici di base Lomellina maglia nera

È la Lomellina l’area della provincia di Pavia che accusa più posti scoperti dei medici di base. Ed è quella che al momento rischia di non vederli coperti nonostante le misure introdotte negli ultimi mesi. Il quadro è pesante: dei 381 posti totali in Provincia di Pavia ne risultano scoperti 54, ossia il 14,2% e di questi ben 25 sono in Lomellina (15 nel Pavese e 14 in Oltrepò). Una situazione preoccupante per chi ha il medico di base che sta per andare o è appena andato in pensione: è concreto il rischio di faticare a trovare un sostituto. Nei fatti nessuno ha scelto la Lomellina. Nella graduatoria che l’Ats di Pavia ha approvato, sono state solo 13 le domande prese in esame (6 richieste di trasferimento e 7 nuovi inserimenti): numeri che lasceranno scoperte ancora 40 posizioni. Dei 13 medici interessati 11 hanno scelto ambiti territoriali di Pavese e Oltrepò e solo 2 hanno espresso una disponibilità per tutti gli ambiti. In Lomellina sono scoperti 8 posti nell’ambito di Vigevano, 4 a Mortara, 2 a Valle e Dorno, uno ciascuno per Tromello, Sannazzaro, Lomello, Garlasco, Cilavegna, Robbio, Cassolnovo, Gambolò e Candia.