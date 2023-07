"Carcere per Venturi, Rosa da assolvere"

Due anni di carcere e multa da 40mila euro per il presidente del Policlinico San Matteo Alessandro Venturi (nella foto). E assoluzione per l’ad di Diasorin, Carlo Rosa. Sono le richieste della Procura di Milano nel processo che vede i due imputati accusati di due distinti episodi di insider trading commessi in tempi diversi nei confronti di due conoscenti.

A Venturi, difeso dall’avvocato Fabrizio Gnocchi, è contestato di aver comunicato il 2 aprile, "al di fuori del normale esercizio del lavoro", ad Andrea Gambini, presidente dell’Irccs Carlo Besta con un messaggio Whatsapp ("È pronto il sierologico di Diasorin. Validato oggi"), prima della comunicazione ufficiale del 7 a mercati chiusi, il lancio di un nuovo test sierologico per rilevare la presenza di anticorpi nei malati Covid. Con la notizia, Gambini e il conoscente Francesco Bombelli, al quale il primo ha esteso la “soffiata”, hanno acquistato ciascuno azioni di Diasorin poi rivendute l’8 aprile conseguendo Gambini una plusvalenza di 1.500 euro e Bombelli di 1.300.

Rosa invece è a processo per un messaggio del 26 marzo 2020 all’amico Carlo Ciceri: "Tre settimane e lanciamo il test. Siamo in sperimentazione a Pavia". Con due transazioni distinte Ciceri ha guadagnato 2.700 euro. Gli avvocati Francesco Centonze e Matteo Bozzone hanno chiesto un’assoluzione con formula piena. La sentenza del Collegio della Prima sezione penale del Tribunale di Milano è prevista per metà novembre.